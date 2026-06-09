le cinque mine vaganti pronte a far saltare il mondiale

L'attesa è finita. L'11 giugno si alza il sipario sul Mondiale più grande di sempre: per la prima volta tre nazioni - Stati Uniti, Canada e Messico - uniscono le forze per ospitare un torneo che vedrà al via ben 48 squadre, abbandonando il classico schema a 32 che ci ha accompagnato negli ultimi decenni. Un salto epocale, che non è solo numerico. Con più squadre, più gironi e una fase a eliminazione diretta più estesa, le occasioni per assistere a risultati inattesi aumenteranno sensibilmente. Spagna e Francia partono come grandi favorite, inseguite da Inghilterra, Brasile e dall’Argentina campione in carica. Ma in un torneo così lungo e affollato, c'è spazio anche per chi non parte con i riflettori puntati addosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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