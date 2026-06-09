Le carriere dei vincitori del 2024 Il bergamasco Pessina ha già debuttato in A

Il calciatore bergamasco Pessina ha già esordito in Serie A, due anni dopo aver vinto il suo primo titolo europeo di categoria con la maglia azzurra. Tra i giovani emergenti di oggi ci sono il portiere Lupo, i difensori Bonifazi e Diallo, e il capitano Biondini. Questi ultimi hanno conquistato il primo trofeo continentale giovanile alla loro dodicesima partecipazione, mentre i più giovani stanno iniziando a farsi largo nel calcio professionistico.

I “saranno famosi“ di oggi si chiamano Lupo (portiere) e Bonifazi, Diallo e capitan Biondini. Ma due anni fa ragazzi poco più grandi vincevano cion la maglia azzurra il primo titolo europeo di categoria alla dodicesima partecipazione. Anche allora fu un trionfo nell’edizione disputata a Cipro per la squadra allenata nel 2024 dal ct Massimiliano Favo. Gli Azzurrini vinsero tutte le 6 partite disputate a partire dal girone (2-0 a Polonia e Slovacchia, 2-1 alla Svezia). Ai quarti di finale soffertissimo il successo ai rigori contro l’Inghilterra, poi l’1-0 in semifinale alla Danimarca e il capolavoro nell’ultimo atto vinto 3-0 contro il Portogallo. Che fine ha fatto quel gruppo? Alcuni ex... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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