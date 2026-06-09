Da un mese, le attività lungo via Don Minzoni ad Argenta sono ferme a causa di un cantiere aperto senza preavviso. I commercianti lamentano di non essere stati informati sui lavori, che hanno bloccato le loro operazioni quotidiane. La strada, cuore del commercio locale, resta inaccessibile, lasciando senza clienti negozi e esercizi della zona. La mancanza di comunicazione ha causato disagi significativi alle attività commerciali della zona.

"Non siamo stati avvertiti dei lavori. Da un mese le nostre attività risentono del cantiere". Siamo ad Argenta, in via Don Minzoni: linfa vitale del commercio locale. Un’area dove commercianti e liberi professionisti sono radunati ad alta densità, ma che si trova ad essere penalizzata dai lavori in corso. Infatti, dai primi di maggio il tratto stradale è oggetto a lavori di pronto intervento, di manutenzione straordinaria per il rinnovo della rete fognaria, sotto la gestione Hera. Un lavoro che incide su tutti i commercianti, che raccontano di un disagio ormai protratto da tempo. "Siamo rimasti sorpresi quando abbiamo visto i lavori – commenta il proprietario di un’attività –. Nessuno ci ha avvisato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le attività bloccate dal cantiere"

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