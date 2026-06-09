L’Avellino si prepara a disputare la sua prima stagione in Serie B, coprendo oltre 10.000 chilometri di trasferte lungo tutta l’Italia. La squadra affronta un calendario ricco di partite in città storiche e rivalità tradizionali, da sud a nord della penisola. Il campionato vedrà i biancoverdi impegnati in incontri che li porteranno dall’Irpinia alle Dolomiti, attraversando diverse regioni e territori. La prima trasferta si svolge in una città del nord, mentre il derby campano apre il calendario.

Tempo di lettura: 4 minuti Dal derby campano alle porte delle Dolomiti. La nuova Serie B dell’ Avellino si sviluppa lungo l’intera penisola e mette davanti ai biancoverdi un calendario fatto di piazze storiche, rivalità accese e trasferte che porteranno la squadra irpina da Sud a Nord. La trasferta più breve sarà quella di Benevento. Appena 45 chilometri separano il Partenio-Lombardi dal “Ciro Vigorito”, teatro di uno dei derby più sentiti del calcio campano. Poco più distante Castellammare di Stabia, con la Juve Stabia raggiungibile in circa 65 chilometri. Due sfide che promettono grande partecipazione sugli spalti e che rappresentano gli appuntamenti geograficamente più vicini della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - L’Avellino attraversa l’Italia: oltre 10mila chilometri nella nuova Serie B

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