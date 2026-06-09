L'automassaggio viso può migliorare l’elasticità della pelle se praticato regolarmente e correttamente. La tecnica si concentra sulla fascia, il tessuto connettivo che avvolge e sostiene i muscoli e la pelle. La stimolazione di questa zona aiuta a mantenere tono e compattezza. Non esistono metodi unici per prevenire il cedimento cutaneo, ma la costanza nel trattamento può contribuire a migliorare l’aspetto della pelle nel tempo.

In quest'ottica anche solo il momento di applicare la crema, la mattina e la sera, diventa un rituale di prevenzione dell'invecchiamento e di benessere, sempre che si sappiamo i movimenti giusti da eseguire. «Dalla mia esperienza nei massaggi viso, noto che la più grande problematica delle donne è la zona della mandibola, appena sotto la mascella, scendendo verso il collo. Qui si ha cedimento e si crea il doppio male», chiarisce Antonìa Stefanaki facialist. «Tutto dipende dal muscolo massetere in tensione che ha bisogno di essere liberato, e per farlo si deve distendere il collo. Consiglio di posizionare le mani sotto la mandibola e lungo il collo e farle scivolare in direzione opposta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'automassaggio viso funziona se fatto con costanza e nel modo giusto. Antonìa Stefanaki, facialist: «Si deve lavorare sulla fascia, il nostro tessuto connettivo, ricco di fibroblasti, che avvolge e sostiene tutto»

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Massaggio per Viso Cadente Semplice: Inizia Ora e il Tuo Viso a 50 Anni Ti Ringrazierà

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