L’Atletico Mondolfo ha coronato un sogno

L’Atletico Mondolfo ha vinto la finale playoff contro l’Olimpia Marzocca sul campo neutro di Chiaravalle. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Mondolfo, che ha ottenuto così la promozione in categoria superiore. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in modo intenso, ma alla fine il risultato ha premiato gli atleti di Mondolfo, che hanno festeggiato la promozione.

La finale playoff sul neutro di Chiaravalle contro l’Olimpia Marzocca arride all’Atletico Mondolfo che riassapora così il gusto della Promozione. "Al nostro rientro a Mondolfo – racconta il ds Paolo Pretelli – è stata festa prima in paese, dove abbiamo fatto un aperitivo con dirigenti e sostenitori, poi al mare per una cena sulla spiaggia. Tutto l’ambiente e la dirigenza è veramente appagato da questo importante risultato. Penso che meritiamo questa categoria che abbiamo guadagnato sul campo. Come succede spesso quando c’è una posta in palio così importante si fa un po’ di fatica a esprimere un buon gioco, siamo partiti anche in modo molto contratto. La gara è stata sicuramente avara di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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