L’assessore lascia Il sindaco ringrazia | grande contributo

L'assessore alle finanze ha consegnato le deleghe al sindaco, mantenendo comunque il ruolo di consigliere comunale con la maggioranza. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare motivazioni specifiche. Il sindaco ha ringraziato l'ex assessore per il contributo dato durante il suo incarico. La giunta ora si presenta con un cambio di staff, mantenendo la stessa composizione politica.

Un cambio in Giunta: Luca Rebuscini rimette le deleghe di assessore a Bilancio e Tributi nelle mani del sindaco Angelo Madonini, ma continuerà il proprio impegno in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza. A renderlo noto è stata l’Amministrazione comunale, che ha voluto accompagnare il passaggio con un ringraziamento pubblico all’assessore per il lavoro svolto nel corso degli anni di mandato. Le competenze lasciate da Rebuscini resteranno temporaneamente in capo al primo cittadino, in attesa della nuova nomina. Sarà infatti il prossimo Consiglio comunale a segnare il passaggio successivo, con l’indicazione del nuovo assessore chiamato a occuparsi di Bilancio e Tributi, due deleghe centrali nella gestione amministrativa del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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