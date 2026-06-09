Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino ha votato a favore dell'incompatibilità della consigliera di opposizione. La decisione riguarda la carica di Simona Vitali, ritenuta incompatibile con altri incarichi. La delibera è stata approvata con il voto della maggioranza. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici della decisione o sulla procedura seguita. La consigliera di opposizione non ha commentato pubblicamente la decisione.

Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino, con il voto favorevole della maggioranza, ha deliberato l’incompatibilità alla carica della consigliera di opposizione Simona Vitali. La stessa aveva presentato ricorso contro una sanzione amministrativa, con riguardo alla affissione di manifesti elettorali, giudicato in contrasto con l’art. 63 del Tuel. Erano poi seguite altre sanzioni per la mancata rimozione degli stessi, per un totale di circa 5 mila euro. Il giudizio è pendente innanzi al Giudice di Pace, con la sentenza attesa a breve e, come spiegato dalla presidente del Consiglio Flavia Guidubaldi: "L’avvio di questo iter si è reso necessario dopo la segnalazione pervenuta il 9 aprile, che ha imposto alla presidenza l’obbligo di sottoporre la questione all’esame del consiglio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Assemblea ’boccia’ la consigliera Meloni: "Carica incompatibile"

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