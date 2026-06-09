L’armonia oltre le barriere | la straordinaria storia di Nuovi Accordi e dei laboratori SonOro con Lucilla Censi

Da bergamonews.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un progetto musicale che utilizza la musica come strumento terapeutico ha coinvolto laboratori e un’associazione chiamata Nuovi Accordi e SonOro, con la collaborazione di una musicista. L’iniziativa mira a superare le barriere attraverso percorsi che uniscono musica e terapia, coinvolgendo persone di diverse età e condizioni. Le attività si svolgono in spazi dedicati, con programmi specifici per favorire l’espressione e il benessere dei partecipanti. Nessun dettaglio è stato fornito sui risultati o sulle modalità precise delle attività.

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Ci sono progetti che nascono in punta di piedi, quasi sottovoce, ma che portano in sé la forza terapeutica e rivoluzionaria della musica. La storia dell’Associazione Nuovi Accordi e dei suoi laboratori SonOro è esattamente questa: un cammino di riscatto, inclusione ed empowerment nato dall’incontro tra la passione pedagogica e la sensibilità di un territorio che ha saputo ascoltare. Il nome stesso dei laboratori nasconde un duplice e profondo significato: evoca l’essenza puramente musicale del termine sonoro, ma si legge anche come “Sono Oro”, a sottolineare il valore inestimabile di ognuno dei ragazzi che prende parte a questo progetto. Il progetto SonOro è nato grazie all’intuizione straordinaria di inclusione attraverso la musica avuta da Lucilla Censi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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