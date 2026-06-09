L’Arezzo ora conosce tutte le rivali Bucchi riparte dal gruppo storico

L’Arezzo ha completato la sua lista di avversarie per il prossimo campionato di Serie B, con tutte e diciannove le squadre già conosciute. L’allenatore Bucchi ha deciso di ripartire dal gruppo storico, senza apportare modifiche significative alla rosa. La squadra si prepara ad affrontare la nuova stagione con questa formazione definitiva, dopo aver definito tutte le sfide in calendario. La composizione del campionato è ora ufficiale e pubblicata.

di Luca Amorosi Adesso il quadro è davvero completo: l’ conosce il nome di tutte le diciannove squadre che andrà ad affrontare nel prossimo campionato di B. Bisognerà aspettare, invece, i primi movimenti di mercato, e l’inizio ufficiale delle trattative per iniziare a capire con quali squadre dovrà contendersi la permanenza in categoria e quali altre, invece, avranno altri obiettivi. È prestissimo, insomma, per fare gerarchie o griglie: molte società devono ancora persino ufficializzare l’allenatore. Non l’, che riparte da Bucchi e dallo staff tecnico che ha condotto gli amaranto in B dopo 19 anni. Di sicuro c’è fermento non solo per le panchine, ma anche per le prime operazioni in entrata e in uscita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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