Landi talento e carattere | Aveva una grande ’fame’

Folta chioma riccioluta, elevate qualità tecniche ed una ’voglia di arrivare’ fuori dal comune. Questo in sintesi l’identikit di Jacopo Landi, 17 anni di Empoli fresco campione d’Europa con l’Italia U17. Il fantasista dell’ Empoli Under 17, ancora in corsa per lo ’scudetto’ di categoria, è stato uno dei tre talenti azzurri (Biondini e Perillo gli altri) ad aver partecipato alla cavalcata della Nazionale del Ct Franceschini, giocando tutte le partite, anche se solo con la Danimarca da titolare, per 175 minuti complessivi. Nella finalissima contro il Belgio Landi è entrato al 67’, davanti agli occhi della mamma volata fino a Tallin in Estonia per seguire le gesta del figlio. Entrato nel vivaio dell’Empoli all’età di 6 anni, tra i vari allenatori che ne hanno seguito il percorso di crescita c’è stato anche Francesco Nuti, attualmente vice di Antonio Buscè al Cosenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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