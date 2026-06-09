Un 16enne ha lanciato un sasso contro una pattuglia della polizia locale e, successivamente, ha scagliato un coltello contro la gamba di un agente che stava intervenendo. L’episodio si è verificato in strada, dove l’adolescente ha agito prima con il sasso, poi con il coltello. La polizia ha arrestato il giovane. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Prima il lancio di un sasso contro una pattuglia della polizia locale. Poi, un coltello scagliato contro la gamba del ghisa sceso dall’auto a controllare. Il responsabile si è poi allontanato. Ma è stato individuato poco dopo e arrestato: è un sedicenne milanese, che ora dovrà rispondere di resistenza aggravata e lesioni. È successo venerdì sera, intorno alle 19, in via Anselmo da Baggio, alla periferia ovest della città. Alla vista della pattuglia, che stava raggiungendo la sede di zona per consegnare degli atti, proprio in via Anselmo da Baggio, dove si trova anche la sede del Municipio 7, il ragazzo ha scagliato un sasso. L’agente al volante ha fermato la marcia ed è sceso per controllare se ci fossero danni all’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lancia un coltello contro un ghisa, preso 16enne

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