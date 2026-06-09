L’allegria dell’estate tra gli amici Pronti a partire i campus per ragazzi

I centri estivi 2026 per bambini e ragazzi sono programmati per partire il 6 luglio. Le strutture coinvolte sono le scuole di Marinella, Crociata e la scuola dell’infanzia Lidia Lalli. Le attività si svolgeranno nelle rispettive sedi, offrendo spazi dedicati ai giovani durante il periodo estivo. La pianificazione riguarda l’apertura e la gestione delle strutture, che ospiteranno i partecipanti per tutta la durata del campus.

Tutto pronto per i centri estivi 2026 dedicati a bambini e ragazzi, che inizieranno il 6 luglio. I centri estivi saranno organizzati nelle scuole di Marinella, Crociata e alla scuola dell’infanzia Lidia Lalli. Si comincia dal 6 luglio per arrivare al 7 agosto per i piccoli di età compresa tra i 3 e i 5 anni che potranno divertirsi al centro estivo alla scuola dell’infanzia Lidia Lalli dalle 7.30 alle 13 dal lunedì al venerdì. Per i bambini dal 6 ai 14 anni invece sono i campus estivi saranno due: alla scuola di Crociata e l’altro alla scuola e sulla spiaggia di Marinella. In questo caso i centri estivi saranno fruibili dal 6 luglio al 28 agosto rispettivamente con orario dalle 7.30 alle 13.30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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