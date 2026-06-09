L' agguato di viale Bummacaro e l' ascesa dei nuovi rampolli Carcagnusi | così Catania rischiò una nuova guerra tra clan

Notizia in breve

A Viale Bummacaro si è verificato un attentato, innescando timori di una possibile escalation tra clan rivali a Catania. Nel frattempo, i membri dei Carcagnusi, nonostante l’arresto dei leader storici, hanno mantenuto il controllo del territorio, affidando le attività a una nuova generazione di affiliati. La presenza del gruppo si è rafforzata, contribuendo a un’atmosfera di tensione tra le fazioni rivali.