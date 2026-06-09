L' agguato di viale Bummacaro e l' ascesa dei nuovi rampolli Carcagnusi | così Catania rischiò una nuova guerra tra clan
A Viale Bummacaro si è verificato un attentato, innescando timori di una possibile escalation tra clan rivali a Catania. Nel frattempo, i membri dei Carcagnusi, nonostante l’arresto dei leader storici, hanno mantenuto il controllo del territorio, affidando le attività a una nuova generazione di affiliati. La presenza del gruppo si è rafforzata, contribuendo a un’atmosfera di tensione tra le fazioni rivali.
I Carcagnusi non sono mai usciti di scena. Nonostante la detenzione dei vecchi boss, il gruppo fondato da Santo Mazzei ha continuato a operare sul territorio, riorganizzandosi e affidando il controllo a una nuova generazione di rampolli. Una fase di passaggio che convive con l’attività delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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