Un aereo ha effettuato una manovra di rientro, ma subito dopo si è schiantato a terra, provocando un’esplosione. Un video mostra l’impatto e l’esplosione, mentre i soccorritori stanno intervenendo sul luogo dell’incidente. Il bilancio delle vittime e dei feriti non è ancora stato confermato ufficialmente. La causa dell’incidente non è stata resa nota.

Una manovra di rientro che avrebbe dovuto riportare l’aereo in sicurezza si è trasformata in un disastro in pochi secondi. Un jet privato, decollato e poi costretto a dichiarare emergenza, ha tentato di tornare sulla pista di partenza, ma l’atterraggio non è andato a buon fine. Le registrazioni video mostrano l’ultima fase della corsa: il velivolo tocca terra, sembra alleggerirsi per un attimo e quindi ricade in modo violento. La sequenza termina con uno schianto e una forte esplosione, seguita da una colonna di fumo scuro visibile anche a distanza. La tragedia si è verificata nella Repubblica Dominicana. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’aereo era partito dall’ aeroporto di La Romana ed era diretto ad Austin, in Texas, nell’ambito di un volo privato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - L’aereo precipita e si schianta, esplosione spaventosa: bilancio drammatico, il video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jet Usa precipita in Kuwait: il pilota si salva lanciandosi con il paracadute

Notizie e thread social correlati

Aereo precipita in Italia, è tragedia! Bilancio drammaticoUn aereo è precipitato in Italia, provocando un bilancio di vittime ancora da confermare.

Aereo precipita e si schianta su una casa: morti e feriti gravi (VIDEO)Un velivolo privato ha perso quota improvvisamente e si è schiantato su una casa, provocando diverse vittime e feriti gravi.

Temi più discussi: Aereo ultraleggero precipita nella Bergamasca: un morto e un ferito; Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: morto l'istruttore Daniel Taino, 26 anni. Il testimone: L'ho visto sbattere contro un palo della luce e venire giù; Croazia, precipita aereo da turismo tedesco: tutti morti i passeggeri; Aereo precipita tra le case, muore istruttore 26enne. L’ho visto perdere quota e schiantarsi sulla mia auto.

La Storia del Capitano Charles Plumb Il capitano Charles Plumb era un pilota della Marina degli Stati Uniti. Durante la guerra del Vietnam, completò con successo 74 missioni di combattimento aereo. Il 19 maggio 1967, durante la sua 75ª missione e a soli cin x.com

Repubblica Dominicana: aereo precipita durante un atterraggio di emergenzaNell’incidente hanno perso la vita i due membri dell’equipaggio a bordo, il pilota e il copilota. Secondo i rapporti preliminari, l’aereo ha dichiarato un’emergenza quando si trovava a circa 16 migli ... msn.com

Voglio fare un giro in rifugio con la mia ragazza - quanto sono brutti i posti letto in materasso? reddit

Valbrembo, precipita un ultraleggero: un morto e un ferito graveÈ di un morto e un ferito grave il bilancio dello schianto di un ultraleggero oggi pomeriggio a Valbrembo, nel Bergamasco, nei pressi di un piccolo aeroporto. Il velivolo si è schiantato in una strada ... tg.la7.it