L’aereo franco-tedesco non decollerà e anche quello di Italia Uk e Giappone fatica

L’aereo franco-tedesco non è riuscito a decollare, e anche i velivoli di Italia, Regno Unito e Giappone incontrano difficoltà. Il progetto comune di combattimento aereo Future Combat Air System (FCAS) o Système de combat aérien du futur (Scaf) sta attraversando problemi tecnici e logistici. La crisi riguarda aspetti industriali e finanziari, rallentando lo sviluppo e la produzione dei velivoli. La situazione si è manifestata con ritardi e ostacoli pratici nel progresso del programma.

La crisi del programma franco-tedesco-spagnolo Fcas ( Future Combat Air System o Scaf, alla francese, cioè Système de combat aérien du futur) non è solo l’ennesimo episodio di frizione industriale europea. È il primo segnale di una più ampia fragilità strutturale nei grandi progetti di difesa del continente. Mentre Parigi e Berlino avrebbero deciso di non proseguire con la componente centrale del caccia di sesta generazione, il sistema europeo di combattimento aereo rischia di ridursi alla sola architettura digitale e alla combat cloud, svuotando di fatto il pilastro aeronautico del programma. La rottura tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron conferma un pattern già noto: la difficoltà europea nel tradurre ambizioni strategiche in piattaforme industriali condivise. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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