Ladri in una gioielleria Divaricatore dei pompieri per aprire la saracinesca

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tentativo di furto in una gioielleria si è verificato a Santa Maria a Monte. I ladri hanno usato un divaricatore, simile a quello impiegato dai vigili del fuoco, per forzare la saracinesca e la porta del negozio. L'intervento è stato notato prima che i malviventi potessero entrare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.

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SANTA MARIA A MONTE Un divaricatore come quelli in uso ai vigili del fuoco per scardinare la saracinesca e la porta. La polvere di un estintore "sparata" in aria per impedire a chi vive nelle abitazioni ai piani alti di vedere i loro volti. Poi la fuga a tutta velocità. Una banda di ladri ha messo a segno un furto tra le 2,15 e le 2,20 di ieri notte alla gioielleria Bianchi, in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte. Sul valore della refurtiva sono ancora in corso i riscontri da parte del titolare dello storico negozio che prima si trovava in via Carducci. Ma a preoccupare è il modus operandi dei malviventi che per fare irruzione nell’attività Bianchi potrebbero aver utilizzato attrezzi rubati nelle ultime settimane nei distaccamenti dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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