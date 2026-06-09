Laboratori gratuiti per i bambini da zero a sei anni | parte l' iniziativa nei parchi del Municipio II

Nei parchi del Municipio II sono partiti i laboratori gratuiti dedicati ai bambini da zero a sei anni. L'iniziativa, chiamata 'Connessioni pedagogiche 0-6', si svolge durante tutta l’estate nei parchi Due Giugno, Don Tonino Bello e degli Aquiloni. Le attività sono rivolte ai più piccoli e si svolgono all’aperto, coinvolgendo i bambini in giochi e percorsi educativi.

Laboratori gratuiti per i bambini nei parchi del Municipio II. E' il progetto 'Connessioni pedagogiche 0-6' che per tutta l'estate si svolgerà tra parco Due Giugno, parco Don Tonino Bello e parco degli Aquiloni.Iniziative per bambini e genitoriIl programma sarà presentato questo pomeriggio alle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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