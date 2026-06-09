La vita è piatta perciò sogno un Medioevo folle

Paul è un arredatore svizzero che vive in solitudine su un'isola delle Orcadi, a cui viene chiesto di riverniciare un data center in Norvegia con il «bianco perfetto». Solo che, mentre si trova in questo luogo immenso dove viene «custodita la memoria dell'umanità», finisce risucchiato in un vortice che lo trasporta in un altro tempo, forse perfino su un altro pianeta, in ogni caso in un Paese rimasto al Medioevo, governato da un duca tirannico e terrorizzato da una pandemia. E lì incontra Ildr, la vera eroina di Air, il nuovo romanzo di Christian Kracht (La nave di Teseo). Svizzero, autore in lingua tedesca di successi come Imperium, I morti e Eurotrash (candidato all'International Booker Prize), Kracht era ieri a Milano, per la Milanesiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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