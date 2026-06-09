La vertenza Bcs torna in Regione: i lavoratori e le organizzazioni sindacali sono stati convocati nella quarta Commissione, dedicata alle questioni occupazionali e di formazione, per giovedì mattina. Nel frattempo, il concordato della società è scaduto.

La vertenza Bcs approda in Regione. I lavoratori e le organizzazioni sindacali sono convocati in quarta Commissione, quella che segue le problematiche occupazionali e di formazione, per la mattina di giovedì. La riunione è convocata per le 10.45. I lavoratori si troveranno già alle 8.30. Sarà organizzato un corteo che culminerà con un presidio del Palazzo dove ha sede la Regione, che resterà attivo per tutto il tempo della riunione. Saranno presenti i lavoratori dello storico stabilimento di Abbiategrasso, quelli dello stabilimento di Cusago e una delegazione dei dipendenti Bcs che lavorano a Suzzara, nel Mantovano. La riunione si svolge mentre si è ancora in attesa di sapere se il Tribunale di Milano abbia concesso la proroga alla procedura di concordato in atto, in scadenza nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La vertenza Bcs torna in Regione. Intanto il concordato è scaduto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bcs, 300 posti a rischio: appello a Governo e Regione per il 3 giugnoIl 3 giugno scadrà la procedura di cassa integrazione per circa 300 lavoratori di un'azienda del settore automobilistico.

Vertenza Natuzzi, la Regione Puglia tenta la mediazione: "Riapriamo il dialogo, non ci arrendiamo"La Regione Puglia ha annunciato di voler riprendere il confronto con le parti coinvolte nella vertenza riguardante l'azienda di mobili imbottiti.