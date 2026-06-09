La variante al Pgt finisce sotto accusa | Frena lo sviluppo

Una nuova variante al Piano regolatore generale, approvata dalla giunta Pilotto, sta generando polemiche tra esponenti politici e urbanisti. La modifica, che riguarda le regole di sviluppo urbanistico, viene criticata da chi sostiene che possa rallentare la crescita della città. La discussione si concentra sulla compatibilità tra le nuove norme e il progresso edilizio previsto nel territorio. La questione ha portato a confronti pubblici tra le parti coinvolte.

La nuova variante al Pgt voluta dalla giunta Pilotto accende il confronto politico e urbanistico in città. Un dibattito che vede schierati su fronti opposti costruttori e centrodestra da una parte, comitati ambientalisti dall’altra. Al centro della discussione ci sono le nuove regole per l’edilizia e le misure pensate dal Comune per affrontare l’emergenza abitativa. Tra i soggetti che hanno depositato osservazioni figurano anche gli operatori associati ad Assimpredil Ance. Le critiche riguardano soprattutto il rischio che l’aumento dei vincoli renda più difficili gli investimenti e finisca per rallentare lo sviluppo edilizio. La variante introduce infatti nuovi standard ambientali: i futuri... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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