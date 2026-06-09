La Trinità di Masaccio e la Resurrezione di Piero | i due capisaldi del Rinascimento
La Trinità di Masaccio, realizzata tra il 1424 e il 1428, si trova nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. La Resurrezione di Piero della Francesca, datata tra il 1450 e il 1463, è conservata nel Museo Civico di Sansepolcro. Entrambe le opere sono considerate punti di riferimento fondamentali del Rinascimento e rappresentano due tra le più importanti realizzazioni artistiche di quel periodo.
La Trinità di Masaccio (1424-1428) nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze e la Resurrezione di Piero della Francesca (1450-1463) nel Museo Civico di Sansepolcro sono due capisaldi del Rinascimento. Li unisce il rigore geometrico, la luce e la solenne monumentalità dei personaggi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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