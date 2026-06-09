La Trinità di Masaccio e la Resurrezione di Piero | i due capisaldi del Rinascimento

Da arezzonotizie.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Trinità di Masaccio, realizzata tra il 1424 e il 1428, si trova nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. La Resurrezione di Piero della Francesca, datata tra il 1450 e il 1463, è conservata nel Museo Civico di Sansepolcro. Entrambe le opere sono considerate punti di riferimento fondamentali del Rinascimento e rappresentano due tra le più importanti realizzazioni artistiche di quel periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Trinità di Masaccio (1424-1428) nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze e la Resurrezione di Piero della Francesca (1450-1463) nel Museo Civico di Sansepolcro sono due capisaldi del Rinascimento. Li unisce il rigore geometrico, la luce e la solenne monumentalità dei personaggi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Trinità di Masaccio ora respira. Conclusa la messa in sicurezzaDopo tre anni di interventi, la Trinità di Masaccio è stata messa in sicurezza nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze.

Leggi anche: "Resurrezione" di Piero della Francesca, concluse le giornate di scansione del capolavoro

Argomenti più discussi: 10 / 12 - Dove il gotico incontra il Rinascimento; Perfino i principini tennisti: sempre più ricco il percorso di visita della Palazzina di caccia di Stupinigi.

La Trinità di Masaccio ora respira. Conclusa la messa in sicurezzaIl capolavoro di Masaccio è in sicurezza. Dopo tre anni si è concluso nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze l’intervento per mettere in sicurezza la Trinità. Un intervento per sganciare ... lanazione.it

La carne viva e il peso del dolore. Le innovazioni di MasaccioLa Sant'Anna Metterza di Masaccio, conservata agli Uffizi, rappresenta un tema religioso, un dogma, in un modo molto specifico, posizionando la Madonna, con il Bambino in braccio, e dietro di lei Sant ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web