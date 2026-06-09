La tragedia di Maccagno Sara guardava al futuro La sua idea | prestare aiuto

Una ragazza di 17 anni è morta domenica lungo la Statale 394 di Maccagno, investita da un'auto mentre era con un gruppo di amici. La vittima, residente in un comune vicino, si stava preparando per il suo diciassettesimo compleanno e aveva in programma di trascorrere l’estate con amici. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, senza che ci siano state segnalazioni di altre vetture coinvolte o di cause specifiche. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Aveva davanti l’estate, gli amici, il diciassettesimo compleanno da compiere il 19 giugno. Invece la vita di Sara Vetrano si è fermata domenica lungo la Statale 394 di Maccagno, dove l’adolescente di Cugliate Fabiasco è stata travolta da un’auto insieme a un gruppo di amici. Sara frequentava l’Istituto professionale Luigi Einaudi di Varese, dove era iscritta alla seconda M dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Una scelta che raccontava già molto del suo carattere e delle sue aspirazioni. Chi la conosceva la descrive come una ragazza seria, responsabile e generosa, con una naturale predisposizione verso gli altri. In seguito alla tragedia, la festa di fine anno organizzata dall’istituto è stata annullata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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