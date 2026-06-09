In dieci anni di interventi legislativi, sono state chiuse 31 sale scommesse, riducendo le strutture attive da 36 nel 2017 a 5 oggi. La legge regionale ha promosso questa riduzione, con un intervento continuo nel tempo contro il gioco d’azzardo. La normativa ha portato a un progressivo smantellamento delle sale autorizzate, con un calo numerico significativo nel corso di un decennio.

Cinque sale scommesse superstiti sulle 36 che si contavano nel 2017. La battaglia al gioco d’azzardo condotta a partire dalla legge regionale, segna dieci anni. Tanto tempo è trascorso dalle norme che hanno combattuto la presenza fisica sul territorio delle sale scommesse. La prima legge Regionale 5 del 2013, era stata integrata dalla legge 18 del 2016 e dalla delibera attuativa 831 del 2017, stabilendo i criteri sulle delle sale gioco vicine ai luoghi sensibili. Il regolamento adottato anche dal Comune di Rimini era molto semplice: se la sala per scommesse si trovava entro 500 metri da luoghi sensibili allora doveva chiudere, e in alcuni casi poteva trasferirsi. I luoghi sensibili tutelati... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stretta sull’azzardo. Dieci anni di battaglia, chiuse 31 sale scommesse

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