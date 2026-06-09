la strategia orbitale della cina

La Cina ha adottato una strategia di espansione nel settore spaziale, considerando lo spazio un ambito di crescente importanza sia a livello militare che commerciale. La sua attività include il lancio di satelliti e la realizzazione di infrastrutture orbitanti, con un focus sulla crescita delle capacità spaziali. Questa strategia si inserisce in un quadro più ampio di investimenti e sviluppi nel settore, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici sui piani futuri.

Che lo spazio sarebbe diventato sempre più rilevante sul piano strategico e sempre più attraente sotto il profilo commerciale era fuori discussione. Meno evidente, invece, era quanto rapidamente il vantaggio competitivo si sarebbe spostato verso chi costruisce le infrastrutture di base che rendono lo spazio un ambiente operativo cruciale, né con quanta determinazione la Cina avrebbe cercato di assicurarselo. Nella sua agenda spaziale multilivello, Pechino considera le grandi reti internet satellitari come uno dei pilastri strategici della connettività globale e delle applicazioni dual use. L’espansione di queste costellazioni è destinata a rimodellare la connettività mondiale e ad alimentare la competizione per la definizione di standard internazionali e per l’influenza geopolitica, dalle allocazioni dello spettro radio alla sicurezza nello spazio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Solo una copia Ecco perché la strategia della Cina funziona davvero

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