la strage di amendolara svela un sistema

Quattro braccianti sono morti in un incendio scoppiato in un capannone agricolo in provincia di Cosenza. Le fiamme hanno avvolto la struttura durante le prime ore del mattino, causando il decesso dei lavoratori presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e recuperato i corpi. La procura ha aperto un’indagine per accertare cause e responsabilità dell’incidente. Al momento, non ci sono sospetti specifici, né dettagli su eventuali negligenze.

Sulla statale 106, la strada che corre lungo la costa ionica calabrese e che da anni viene chiamata “la strada della morte”, il primo segno è una macchia nera sull’asfalto. Poi arrivano i fiori. Qualche candela. Un silenzio difficile da spiegare. È in un’area di servizio alla periferia di Amendolara, in provincia di Cosenza, che all’alba del primo giugno quattro uomini sono morti, arsi vivi dentro un minivan. Un quinto si è salvato rompendo un finestrino e fuggendo tra le fiamme. Le vittime si chiamavano Waseem Khan, pachistano, e gli afgani Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi e Safi Iayjad. Avevano tra i 19 e i 29 anni. Erano arrivati con il decreto flussi, con la promessa di un lavoro. Hanno trovato una rete di sfruttamento disumana. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Caporalato e i braccianti bruciati vivi: il costo umano dell'agroalimentare in Italia

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