La stazione di Igea si rifà il look per l’estate

La stazione di Igea Marina sta ricevendo due nuovi ascensori per migliorare l’accessibilità. Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, sta sostituendo le vecchie piattaforme elevatrici con impianti più moderni. L’intervento è in corso e riguarda la rimozione delle vecchie strutture e l’installazione di nuovi sistemi di salita e discesa. La modifica si inserisce in un progetto di riqualificazione della stazione.

Due nuovi ascensori per rendere più accessibile la stazione di Igea Marina. È l’intervento avviato da Rete ferroviaria Italiana, società del Gruppo Fs, che sta sostituendo le vecchie piattaforme elevatrici con impianti più moderni e performanti. Un’opera attesa, soprattutto in una località turistica dove la stazione è punto di arrivo e partenza per residenti, pendolari e visitatori. Il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine del mese. Subito dopo partiranno i collaudi di legge, passaggio necessario prima dell’entrata in servizio. L’obiettivo è aprire i nuovi ascensori al pubblico entro la fine di luglio, migliorando l’accesso ai binari per persone con disabilità, anziani, famiglie con passeggini, viaggiatori con bagagli e turisti diretti verso la riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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