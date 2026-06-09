Nel 1976, un comitato ha avviato un progetto nel quartiere Marconi, creando una struttura dedicata. La sede di via Serraglio, oggi attiva da oltre 50 anni, fornisce servizi di assistenza e supporto alla comunità locale. La struttura si occupa di accoglienza, attività sociali e di volontariato, mantenendo un ruolo centrale nel quartiere. Il progetto è stato mantenuto vivo grazie all’impegno di volontari e cittadini nel corso degli anni.

? Punti chiave? In Breve Il centro sociale La Stalla celebra mezzo secolo di storia e impegno sociale nel quartiere Marconi. Il centro sociale La Stalla ha festeggiato nei giorni scorsi i suoi primi 50 anni di attività attraverso un fine settimana dedicato alla memoria e alla convivialità. L’evento ha riunito soci, volontari e cittadini insieme ai rappresentanti delle istituzioni per celebrare un traguardo che va ben oltre la semplice ricorrenza temporale. Questa realtà rappresenta infatti uno dei presidi associativi più radicati e conosciuti della città, capace di costruire relazioni solide tra diverse generazioni. La celebrazione ha la partecipazione di Marco Panieri, il sindaco, che era accompagnato dall’assessora Daniela Spadoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Stalla: 50 anni di cuore e volontariato nel quartiere Marconi

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