La Stalla | 50 anni di cuore e volontariato nel quartiere Marconi
Nel 1976, un comitato ha avviato un progetto nel quartiere Marconi, creando una struttura dedicata. La sede di via Serraglio, oggi attiva da oltre 50 anni, fornisce servizi di assistenza e supporto alla comunità locale. La struttura si occupa di accoglienza, attività sociali e di volontariato, mantenendo un ruolo centrale nel quartiere. Il progetto è stato mantenuto vivo grazie all’impegno di volontari e cittadini nel corso degli anni.
? Punti chiave? In Breve Il centro sociale La Stalla celebra mezzo secolo di storia e impegno sociale nel quartiere Marconi. Il centro sociale La Stalla ha festeggiato nei giorni scorsi i suoi primi 50 anni di attività attraverso un fine settimana dedicato alla memoria e alla convivialità. L’evento ha riunito soci, volontari e cittadini insieme ai rappresentanti delle istituzioni per celebrare un traguardo che va ben oltre la semplice ricorrenza temporale. Questa realtà rappresenta infatti uno dei presidi associativi più radicati e conosciuti della città, capace di costruire relazioni solide tra diverse generazioni. La celebrazione ha la partecipazione di Marco Panieri, il sindaco, che era accompagnato dall’assessora Daniela Spadoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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50 anni di storia, impegno e comunità. Nel 50° anniversario della sua attività, esprimiamo gratitudine al Centro Sociale La Stalla per il prezioso ruolo svolto in questi decenni come luogo di socialità, partecipazione e presidio del territorio. Punto di riferiment facebook
Centro sociale La Stalla . Festa per i primi 50 anni : Impegno e generositàSoci e volontari protagonisti alle celebrazioni per il traguardo raggiunto. La giunta: Una storia fatta di amicizia e attenzione alla comunità. ilrestodelcarlino.it