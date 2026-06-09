Un gruppo di docenti provenienti da diversi ambiti, tra cui poesia, filosofia, teologia, arte e scienza, partecipa a un progetto dedicato alla spiritualità ambientale. La iniziativa si svolge a Perugia e coinvolge professionisti che insegnano e discutono sui rapporti tra natura e spiritualità. Sono previste conferenze, laboratori e incontri aperti al pubblico, con l’obiettivo di approfondire i legami tra ambiente e dimensione spirituale. La partecipazione è rivolta a studenti e cittadini interessati alle tematiche ecospirituali.

PERUGIA – Poeti, filosofi, teologi, artisti, scienziati: ecco i docenti decisamente speciale di “EcoSofia“, la summer school che da oggi a venerdì ospiterà a Perugia laureati e dottorandi provenienti da tutta Italia, con un’attività di formazione intensa guidata da docenti ed esperti che affronteranno il rapporto tra tecnologia e discipline umanistiche con lezioni e interventi magistrali, tavole rotonde, ma anche spettacoli aperti alla città ed esperienze sensoriali nella natura. Organizzata dalla Scuola di specializzazione in discipline ambientali di Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), EcoSofia è il primo progetto di questo tipo realizzato in Italia da un istituto di ricerca che protegge l’ambiente, per una formazione che integra competenze tecnico scientifiche e competenze umanistiche, nel segno di una rinnovata "spiritualità ambientale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La spiritualità ambientale di “EcoSofia“

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Return to Nature: What Ospreys Teach Us About Home, Patience, & Hope

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