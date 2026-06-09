Una ragazza di 20 anni è in condizioni critiche a Monza, assistita dai genitori. È ricoverata in ospedale con prognosi riservata e monitorata costantemente dai medici. La famiglia si trova al suo fianco, senza ulteriori dettagli sulle cause del ricovero. La situazione resta sotto osservazione e non sono state diffuse altre informazioni.

È ricoverata in condizioni gravi la sorella ventenne di Sara. La sua prognosi desta ancora preoccupazione tra i medici dell’Ospedale di Monza, dove è assistita in prognosi riservata e vegliata giorno e notte dai familiari. Segnali incoraggianti invece dall’ospedale di Circolo di Varese per il quindicenne rimasto gravemente ferito a Maccagno. Il giovane, tra i cinque ragazzi travolti dalla Panda, resta ricoverato in Terapia intensiva, sedato, intubato e in prognosi riservata. Le sue condizioni continuano a essere molto serie, ma nelle ultime ore sarebbero risultate più stabili. La speranza di familiari e amici è ora tutta concentrata sul suo recupero. Il quindicenne è infatti il ferito che desta le maggiori preoccupazioni tra i sopravvissuti alla tragedia costata la vita a Sara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La sorella ventenne è gravissima a Monza. L’assistono i genitori

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