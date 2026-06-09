Il Sangiovese Superiore Romagna Doc Màttero 2024, prodotto dalla società agricola Corbaia di Santa Lucia, ha vinto la medaglia d’oro al 65° Concorso Enologico Nazionale di Pramaggiore 2026. La vittoria conferma il riconoscimento di qualità del vino, che si è distinto tra numerosi partecipanti. La premiazione si è svolta nel corso della manifestazione dedicata ai vini italiani. La società agricola ha annunciato con soddisfazione il risultato ottenuto.

Il Sangiovese Superiore Romagna Doc Màttero 2024, prodotto dalla società agricola Corbaia di Santa Lucia, ha ottenuto la Medaglia d’oro al 65° Concorso Enologico Nazionale di Pramaggiore 2026. Patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura e dall’ Associazione enologi italiani, è il concorso enologico nazionale più antico di Italia. Con una gradazione di 13,5°, l’uvaggio 100% sangiovese e vinificato a chicco intero a temperatura controllata a 25°, questo Sangiovese si è affinato in acciaio per 4 mesi prima dell’imbottigliamento. La consegna della Medaglia d’oro per l’Emilia Romagna è avvenuta il 3 giugno scorso presso il Teatro La Fenice di Venezia. "Questo premio, l’unico a essere assegnato a un vino romagnolo, ci ha riempito di soddisfazione e rappresenta il riconoscimento a un lavoro di squadra" commenta l’amministratrice della società Corbaia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La società Corbaia brinda alla medaglia d’oro per il ’Màttero 2024’

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