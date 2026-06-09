Il centrodestra ha vinto nelle città di Lecco, Vigevano, Arezzo e Macerata, mentre a Venezia il primo turno ha visto un risultato meno chiuso, senza un vincitore netto. La vittoria di queste città è stata confermata dai risultati ufficiali, con i candidati di centrodestra che hanno ottenuto il maggior numero di voti. La competizione tra le forze politiche si è conclusa con queste affermazioni sui territori.

Per usare un’espressione cara a Elly Schlein, segretaria pd, anche stavolta il campo largo non si è visto arrivare; nel senso che non è pervenuto. La partita dei ballottaggi di questa domenica e lunedì finisce in pareggio: tre a tre com’era iniziata. Il centrodestra, però, dopo la non scontata vittoria al primo turno a Venezia, ha qualche motivo di soddisfazione che manca alla coalizione sinistro-stellata. Nei sei capoluoghi di provincia andati alle urne per rinnovare i sindaci (gli elettori chiamati al voto erano circa un milione, l’affluenza è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti, e si è votato anche in Sardegna per il primo turno) la spallata immaginata da Schlein-Conte non c’è stata.... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra sognava spallate e prende sberle

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