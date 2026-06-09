La scuola Livio Tempesta fa il pieno di premi al concorso del Punta di Ferro tra poesia speranza e altruismo

Da forlitoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La scuola primaria Livio Tempesta di Forlì ha ottenuto numerosi premi al concorso Punta di Ferro, dedicato a poesia, speranza e altruismo. La partecipazione ha visto coinvolti molti studenti, che hanno presentato lavori incentrati su questi temi. I premi assegnati testimoniano il talento e l’impegno degli alunni, riconoscendo le loro capacità creative e il valore dei messaggi trasmessi. L’evento ha rafforzato la reputazione della scuola come ambiente che promuove la cultura e i valori civici.

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La scuola primaria "Livio Tempesta" di Forlì si conferma una vera e propria fucina di creatività e di grandi valori. Dopo il successo dello scorso dicembre, quando la classe 5°A era salita sul gradino più alto del podio nel concorso "Un Natale Stellare", nella recente edizione primaverile della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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