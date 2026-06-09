La Roma deve 50 milioni di plusvalenze in tre settimane | i Friedkin trattano con la Uefa per spostare la scadenza al 2027

Da sololaroma.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha tre settimane di tempo per coprire 50 milioni di plusvalenze. I Friedkin stanno negoziando con la Uefa per posticipare la scadenza al 2027. La squadra si avvicina alla fine del campionato con il terzo posto e un entusiasmo crescente, ma i problemi finanziari restano. La società cerca di trovare soluzioni per rispettare i requisiti richiesti dall’ente regolatore. La situazione si fa più complessa con il passare dei giorni, mentre le trattative sono in corso.

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Il vantaggio accumulato dalla Roma alla fine del campionato – terzo posto, entusiasmo, competitor in difficoltà – si sta assottigliando giorno dopo giorno. Sottotraccia, come direbbe Gasperini, ma qualcosa si sta inceppando. Il quadro lo disegna il Corriere della Sera: il club giallorosso deve generare 50 milioni di euro di plusvalenze – non cessioni, plusvalenze nette – entro il 30 giugno, ovvero tra meno di tre settimane. Ad oggi è tutto fermo, con appena qualche abboccamento relativo a Ndicka e nulla più. Un’urgenza reale, che i Friedkin stanno cercando di gestire aprendo un dialogo diretto con la Uefa per valutare la possibilità di prorogare il settlement agreement fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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