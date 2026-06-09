La rassegna Martedì d’autore a Subbiano

La rassegna letteraria Martedì d’autore riprende martedì 9 giugno alle ore 21,15 a Subbiano. L’evento è organizzato dall’Associazione “La Cornucopia” con il patrocinio del Comune. La manifestazione si svolge presso una sede locale e prevede incontri con autori e presentazioni di libri. La partecipazione è aperta al pubblico. La rassegna si svolge regolarmente ogni martedì sera. La prima data della nuova edizione prevede un appuntamento con uno scrittore ospite.

Arezzo, 9 giugno 2026 – Riprende martedì 9 giugno, ore 21,15, la rassegna letteraria Martedi’ d’autore, organizzata dall’Associazione “La Cornucopia” con il Patrocinio del Comune di Subbiano. Ad aprire la serie di incontri, che proseguiranno fino ad agosto, la scrittrice aretina PAtrizia Fazzi, che parlerà del suo libro di poesie Modalita’ pausa (Prometheus, 2025), dialogando con la scrittrice Franca Canapini. Definita dal prefatore Evaristo Seghetta Andreoli “un’elegia del XXI secolo”, la raccolta ha ricevuto il Premio Firenze 2025 (Segnalazione d’Onore) ed è l’undicesimo libro da lei pubblicato a partire dal 2000. Laureata a Firenze e già Docente di Materie Letterarie e Latino, Patrizia Fazzi ha all’ attivo numerosi altri riconoscimenti per la sua attività poetica e saggistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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