La Pubblica assistenza va al mare Attivato il punto estivo di soccorso
È stato attivato un punto di soccorso estivo sulla spiaggia di Marinella dalla Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo. La presenza di questa organizzazione sul litorale mira a garantire soccorsi tempestivi ai bagnanti durante la stagione estiva. La postazione sarà operativa per tutta la durata della stagione balneare, offrendo assistenza immediata in caso di emergenze.
La presenza della Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo sul litorale di Marinella garantirà un’estate sicura per i frequentatori della spiagge. Nel corso della riuniove del consiglio direttivo è stata approvata l’attivazione del punto estivo aperto a margine della nuova passeggiata. "Stiamo lavorando intensamente – spiega il presidente Massimo Baudone – in questi giorni sarà posizionato il box, mentre gli interventi di bonifica dell’area e di sistemazione della rampa di accesso sono già stati completati. Se non sorgeranno particolari criticità, nel giro di poche settimane saremo operativi a Marinella. Si tratta di un risultato molto importante in termini di sicurezza e primo soccorso, sia per la comunità sarzanese sia per tutte le persone che frequentano le spiagge del litorale sarzanese". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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