La presenza della Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo sul litorale di Marinella garantirà un’estate sicura per i frequentatori della spiagge. Nel corso della riuniove del consiglio direttivo è stata approvata l’attivazione del punto estivo aperto a margine della nuova passeggiata. "Stiamo lavorando intensamente – spiega il presidente Massimo Baudone – in questi giorni sarà posizionato il box, mentre gli interventi di bonifica dell’area e di sistemazione della rampa di accesso sono già stati completati. Se non sorgeranno particolari criticità, nel giro di poche settimane saremo operativi a Marinella. Si tratta di un risultato molto importante in termini di sicurezza e primo soccorso, sia per la comunità sarzanese sia per tutte le persone che frequentano le spiagge del litorale sarzanese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pubblica assistenza va al mare. Attivato il punto estivo di soccorso

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