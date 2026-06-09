Alla stazione si sono verificati numerosi disagi, tra cui ritardi frequenti, treni soppressi e lavori sulla linea ferroviaria. Sono stati segnalati anche problemi con le coincidenze e collegamenti che risultano meno efficaci rispetto al passato. La protesta si è concentrata su questi disservizi che interessano quotidianamente i pendolari. La situazione ha portato a manifestazioni di disagio tra gli utenti, che si sono riuniti per evidenziare le criticità del servizio ferroviario.

Ritardi cronici, soppressioni, lavori sulla linea, coincidenze mancate e collegamenti sempre meno competitivi. Sono solo alcuni dei motivi alla base della manifestazione promossa dall’associazione "Io Sono Una Persona Per Bene" che si terrà domani dalle 17.30 alle 19.30 alla stazione ferroviaria di Spoleto alla presenza di cittadini, lavoratori, studenti e pendolari. Si tratta del terzo appuntamento (dopo i flash mob di Terni del 4 giugno e di Orte del 9 giugno, di una mobilitazione che sta attraversando il centro Italia per richiamare l’attenzione sulle crescenti difficoltà del trasporto ferroviario regionale e interregionale. Una serie di disservizi secondo l’associazione "continuano a penalizzare migliaia di persone che ogni giorno utilizzano il treno per raggiungere il posto di lavoro, l’università o i principali servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La protesta alla stazione: "Ritardi, soppressioni e coincidenze mancate"

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