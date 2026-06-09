La perizia finale sulla famiglia nel bosco | È auspicabile che i tre bambini tornino a casa dai genitori
La perizia finale sulla famiglia nel bosco si conclude con una richiesta: si auspica che i tre bambini, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8, possano tornare a vivere con i genitori. Il documento, lungo cinquanta pagine, ribadisce la correttezza delle verifiche svolte e suggerisce possibili condizioni per il loro rientro. Non vengono riportati dettagli sulle circostanze specifiche o sulle modalità del possibile ritorno.
Cinquanta pagine per ribadire la correttezza del lavoro svolto e auspicare nuove condizioni per il rientro a casa dei piccoli, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 anni. La perizia finale sulla "famiglia del bosco" mette un primo punto nell'ormai lunghissima vicenda giudiziaria che accompagna. 🔗 Leggi su Today.it
Famiglia nel bosco, parla la maestra dei tre bambini - Vita in Diretta 14/01/2026
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