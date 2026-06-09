La partita di Bibi Spettro elezioni anticipate Israele sempre più diviso Sarà un voto di guerra

In Israele, si avvicinano le elezioni anticipate che potrebbero portare a una situazione di conflitto. La divisione nel paese si intensifica, mentre si fanno sempre più probabili elezioni che potrebbero essere considerate come un voto di guerra. Il clima politico si fa teso e i timori di una escalation si fanno più forti. Le forze politiche si preparano a confrontarsi in un momento di crescente instabilità. La data delle elezioni non è ancora ufficiale, ma le tensioni sono palpabili.

Roma, 9 giugno 2026 – Per quanto Donald Trump persista nel ribadire di essere lui a dettare la linea, la crisi in Medio Oriente appare estremamente legata alle decisioni di Benjamin Netanyahu, alle spaccature interne della sua coalizione, alle diatribe giudiziarie e, ovviamente, alle conseguenze scaturite dall’attacco del 7 ottobre. E mentre la guerra, tra stop and go, prosegue in Libano e il dialogo di pace con Teheran si fa sempre più complesso, Israele vede sopraggiungere lo spettro delle elezioni anticipate, a seguito della rottura con i due partiti ultraortodossi, Shas e United Torah Judaism, che non hanno digerito la mancata estensione della legge per l’ esenzione dal servizio militare per gli studenti delle scuole religiose ebraiche, le yeshivot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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