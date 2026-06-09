La nuova tattica di Hezbollah contro l’Idf | Li lasciamo entrare e li colpiamo allo scoperto

Da open.online 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Hezbollah ha annunciato di aver adottato una nuova strategia contro l’esercito israeliano: lasciare che i soldati entrino nelle aree controllate, per poi attaccarli allo scoperto. La milizia ha spiegato che questa tattica mira a colpirli durante le operazioni sul campo, senza specificare ulteriori dettagli sui luoghi o le modalità. La comunicazione è stata diffusa attraverso canali ufficiali di Hezbollah. Non ci sono stati altri commenti o conferme ufficiali da parte delle autorità israeliane.

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Hezbollah ha una nuova tattica per combattere l’esercito di Israele: «Li lasciamo entrare e li colpiamo allo scoperto. Siamo pronti a una guerra lunga, Israele no», dice oggi a Repubblica Ali Daher, membro del consiglio politico di Hezbollah di cui è responsabile dei rapporti con i partiti. «Ovviamente doveva esserci una risposta all’attacco israeliano a Beirut, e la reazione doveva essere ben ponderata in modo da non peggiorare la situazione per i civili. L’Iran ha sempre detto che sostiene il Libano e appoggia Hezbollah e ha agito di conseguenza. Ma la guerra è guerra, non ci aspettiamo certo che per ogni attacco di Israele l’Iran torni di nuovo a colpire». Netanyahu e Trump. Secondo Ali Daher Netanyahu e Trump «sono bravissimi propagandisti. 🔗 Leggi su Open.online

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