La maestra Samanta che ha usato le ferie per stare con il suo alunno | Ci capiamo con gli occhi INTERVISTA

Una docente di sostegno ha deciso di utilizzare ferie e permessi per accompagnare un alunno con disabilità durante un intervento a Rimini. La maestra ha spiegato che i rapporti con l’alunno sono così stretti da riuscire a comunicare anche solo con gli sguardi. La scelta di usare il proprio tempo libero si è resa necessaria per garantire la presenza durante l’evento. La docente ha sottolineato il rapporto di fiducia e comprensione che si è instaurato con l’alunno.

Samanta Lacagnina, docente di sostegno, ha scelto di usare ferie e permessi per accompagnare un suo alunno con disabilità durante un intervento a Rimini. In un’intervista a Orizzonte Scuola, racconta un gesto nato in silenzio, diventato una storia di cura, scuola e umanità. Ci sono gesti che non chiedono attenzione, ma finiscono per parlare a tutti. È accaduto a Samanta Lacagnina, insegnante di sostegno all’Istituto comprensivo Verga di Gela (Caltanissetta), che ha deciso di restare accanto a un suo alunno durante un delicato percorso di cura a Rimini. Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, condotta da Francesco Bunetto, la docente racconta che quel legame non è nato all’improvviso, ma si è costruito giorno dopo giorno, dentro la scuola, tra sguardi, fiducia e presenza quotidiana: “Io già lo seguo da tre anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Samanta Lacagnina, la maestra che ha usato le ferie per restare accanto al suo alunno con disabilità

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