la folgore lancia la sfida si riparte dalle conferme

La Folgore Caratese ha confermato tre giocatori principali per la nuova stagione. Questi atleti erano già parte della squadra durante la promozione in Serie C e sono stati ritenuti idonei anche per la categoria superiore. La società ha comunicato ufficialmente queste conferme e potrebbe annunciare ulteriori rinnovi prima della chiusura del mercato. La squadra si prepara così a ripartire con una base consolidata.

La Folgore Caratese riparte da tre giocatori. Sono i primi confermati (vedremo se ce ne saranno altri da qui alla fine del mercato) rispetto alla cavalcata vincente in Serie D e che la società ha ritenuto validi anche per la categoria superiore. E non poteva mancare all’interno di questa mini lista il 27enne portiere di Carrara Daniel Salvalaggio che si appresta così a disputare la sua terza stagione con i colori azzurri. In tutto, tra Coppa, campionato e post-season ha difeso i pali della porta della Folgore in 73 occasioni, nella stagione appena conclusa l’ha mantenuta imbattuta ben 15 volte. Era arrivato in riva al Lambro dalla Fezzanese. Ha già conosciuto la Serie C nel girone di andata del campionato 201718 collezionando 19 presenze con la maglia del Gavorrano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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