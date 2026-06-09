La cotta di Gualtieri per l' assistente Ai Julia Presentata tre volte in 15 mesi

Notizia in breve

Il Campidoglio ha presentato per la terza volta in 15 mesi un nuovo progetto riguardante l’assistente AI Julia. Durante una conferenza stampa, sono stati illustrati i dettagli del sistema, senza fornire ulteriori riferimenti temporali o specifiche tecniche. La comunicazione si è concentrata sull’aggiornamento del progetto, senza indicare eventuali sviluppi futuri o obiettivi di implementazione. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti dell’amministrazione locale e tecnici del settore.