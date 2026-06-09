La cotta di Gualtieri per l' assistente Ai Julia Presentata tre volte in 15 mesi
Il Campidoglio ha presentato per la terza volta in 15 mesi un nuovo progetto riguardante l’assistente AI Julia. Durante una conferenza stampa, sono stati illustrati i dettagli del sistema, senza fornire ulteriori riferimenti temporali o specifiche tecniche. La comunicazione si è concentrata sull’aggiornamento del progetto, senza indicare eventuali sviluppi futuri o obiettivi di implementazione. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti dell’amministrazione locale e tecnici del settore.
Con la terza conferenza stampa in 15 mesi il Campidoglio ha annunciato alla città gli ultimi progressi di «Julia», l’assistente virtuale pubblicizzata dal sindaco Roberto Gualtieri a tutte le latitudini e in ogni occasione utile, dalla fiera del Real estate «Mipim» di Cannes del 2025 (quando, entusiasta, il sindaco la mostrò a una delegazione di giapponesi) e dal Forum Pa fino al palco dell’Auditorium Parco della Musica, teatro a novembre scorso del quarto «rapporto alla città», ovvero il resoconto del quarto anno di consiliatura. Nel mezzo, come si diceva, tre conferenze stampa a Palazzo Senatorio: il 7 marzo 2025, quando Julia «1.0» è stata mostrata per la prima volta, il 31 luglio dello... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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