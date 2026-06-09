La città venduta a Verona La rabbia di Mazzanti e il ’fallimento’ della Imm

Durante i festeggiamenti per i 60 anni della fiera Marmomac a Verona, il direttore di una ditta di macchinari per il marmo ha espresso la sua delusione. Ha definito la città come “venduta a Verona” e ha criticato la gestione di una fiera ormai abbandonata, accusando di fallimento la società che l’organizza. La protesta si è svolta con una festa in cava, in contrasto con l’atmosfera celebrativa.

"Una fiera abbandonata e una città venduta ai veronesi ". La rabbia di Paris Mazzanti, direttore di Marmi macchine fino al 2013, è esplosa con la festa in cava con cui la fiera scaligera Marmomac ha festeggiato proprio a Carrara i suoi 60 anni. "Il Comune, la Regione, le imprese hanno abbandonato la fiera più importante del marmo. La città è stata venduta a Verona. Mi domando – tuona Mazzanti che la fiera internazionale del marmo l’ha vista nascere e crescere negli anni del boom del distretto apuo versiliese – se è normale che una manifestazione come White Carrara debba avere come partner Verona. Credo che i padri fondatori della fiera, Giulio Conti, Gervasi e tanti altri non avrebbero mai nemmeno pensato un epilogo del genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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