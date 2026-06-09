La città in prima linea | Tecnologia e futuro

Un nuovo centro dedicato ai robot e all’intelligenza artificiale è stato inaugurato all’interno di un ecosistema nazionale chiamato Artes 4.0. Il centro si occupa di sviluppare tecnologie legate ai robot di compagnia e fa parte di un centro di competenza specializzato, riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La struttura si concentra sulla ricerca e sull’innovazione nel settore della robotica.

Il Center on Robot Companions nasce all’interno dell’ecosistema Artes 4.0, il Centro di Competenza nazionale specializzato in robotica e intelligenza artificiale selezionato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le imprese potranno così accedere alle competenze scientifiche della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, tra le istituzioni accademiche più autorevoli al mondo nel campo della robotica. Dai robot umanoidi per attività di servizio ai quadrupedi per il monitoraggio industriale, dai sistemi di acquisizione 3D alle tecnologie immersive per la teleoperazione, fino alle infrastrutture di calcolo dedicate all’AI generativa, il Centro si propone come una palestra avanzata per la Physical AI, la nuova frontiera che porta l’intelligenza artificiale fuori dagli schermi e dentro macchine capaci di agire nel mondo reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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