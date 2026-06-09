La buona notizia Eriksen rassicura | Sto bene stavolta è diverso dal 2021

L'ex calciatore ha dichiarato di essere in buona salute e di trovarsi a casa con la famiglia. Ha aggiunto che questa situazione è diversa rispetto a quella del 2021, senza fornire ulteriori dettagli. La comunicazione mira a rassicurare i fan e il pubblico sulla sua condizione. Non sono stati resi noti altri particolari riguardo alle circostanze del suo stato di salute.

"Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021". Con queste parole sui social Christian Eriksen (foto) ha rassicurato tutti dopo il malore accusato in campo domenica nell’amichevole con l’Ucraina. "Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata – ha scritto su Instagram –. Grazie alla competenza dei medici il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto: tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli". Prima ancora era stato il medico della nazionale danese a tranquillizare tutti dopo la grande paura: "Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Eriksen rassicura dopo il malore: "Sto bene, il pacemaker ha funzionato. Situazione diversa dal 2021"Dopo aver ceduto improvvisamente in campo durante un’amichevole, il centrocampista ha pubblicato un messaggio su Instagram per rassicurare i tifosi.

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[BBC] Christian Eriksen è di buon umore dopo il suo collasso contro l'Ucraina ed è previsto che venga dimesso dall'ospedale presto, dice il dottor Morten Boesen, medico della nazionale danese. reddit

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