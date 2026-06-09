La battaglia contro l’antenna Le spese dopo la sentenza Comitato raccoglie i fondi
Un comitato ha avviato una raccolta di fondi per coprire le spese legali dopo che una causa contro un’antenna è arrivata fino al Tar. La vicenda ha coinvolto cittadini e associazioni, che hanno deciso di sostenere i costi legati alla causa legale. La richiesta di contributi è stata pubblicata online, invitando i sostenitori a contribuire finanziariamente. La decisione del tribunale non è ancora nota.
Una raccolta di soldi per sostenere le spese, dopo una battaglia arrivata fino nell’aula del Tar. Il Comitato Stop5G riunito in assemblea riepiloga i fatti: "Sono trascorsi due anni dalla protesta del maggio 2024, quando in un solo giorno è spuntata una antenna di telefonia su un palazzo di via Chiassatelle in Borgo. Fu allora che nacque, anche per altre installazioni, questo Comitato che ha costretto il Comune ad una comunicazione più trasparente ed a una maggiore cautela". Nel 2021 i residenti di Borgo erano riusciti ad evitare l’installazione di una antenna da terra in via Pulidori. Nel caso dell’antenna di via Chiassatelle "il Comune con Iliad ha giocato sul fatto compiuto scatenando... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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