La battaglia contro l’antenna Le spese dopo la sentenza Comitato raccoglie i fondi

Notizia in breve

Un comitato ha avviato una raccolta di fondi per coprire le spese legali dopo che una causa contro un’antenna è arrivata fino al Tar. La vicenda ha coinvolto cittadini e associazioni, che hanno deciso di sostenere i costi legati alla causa legale. La richiesta di contributi è stata pubblicata online, invitando i sostenitori a contribuire finanziariamente. La decisione del tribunale non è ancora nota.