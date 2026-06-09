kimi deve sfruttare la grande occasione e vincere il titolo

A 19 anni, Kimi Antonelli ha indossato uno smoking senza il papillon durante un evento nel Principato. La sua presenza tra i partecipanti è stata notata, mentre si prepara a sfruttare una grande opportunità nel motorsport. Antonelli punta a vincere il titolo e ha già dimostrato di essere un talento emergente. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione, ma resta in attesa di conferme in pista.

Ha indossato lo smoking, ma non il papillon. A 19 anni Kimi Antonelli può ancora permettersi uno strappo alla regola del Principato. Il doppiopetto gli sta un po' largo mentre si mette in posa per la foto ricordo tra il Principe Alberto e la principessa Charlène. Forse Riccardo Patrese, più di quarant'anni fa, si era divertito di più ballando con la principessa Grace e con Carolina che a quei tempi era una delle donne più affascinanti del mondo. Tanto che Riccardo tornando a casa ruppe con la fidanzata dell'epoca. La notte di Kimi non è accompagnata da gossip particolari. Lui e papà Marco hanno appena fatto in tempo ad asciugarsi dopo il bagno di rito nel porto di Monaco dove l'acqua proprio invitante non è, prima di partecipare alla festa con discorso e fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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