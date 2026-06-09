Kimi Cobolli Pio e gli azzurri Under 17 | teneri antidoti a una generazione ammalata di bullismo

Da gazzetta.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di giovani atleti, tra cui un calciatore, un dirigente e un allenatore, ha promosso un'iniziativa contro il bullismo tra i minori. L'evento ha coinvolto anche la squadra nazionale Under 17, con partite e incontri dedicati alla sensibilizzazione. La manifestazione si è svolta in diverse città, con l'obiettivo di offrire un messaggio di solidarietà e supporto ai giovani, sottolineando l'importanza di un ambiente inclusivo e rispettoso.

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Li abbiamo visti avanzare tutti insieme, nella stessa domenica, come nel quadro di Pellizza da Volpedo. Kimi Antonelli, che avrebbe età da scuola guida, ha conquistato il trono di Montecarlo; Flavio Cobolli ha stregato il tempio del Roland Garros; i ragazzi dell’Under 17 si sono presi l’Europa; quelli di Silvio Baldini, felici dopo la vittoria nell’amichevole greca, avvinghiati a Donnarumma, come i Lillipuziani a Gulliver, dopo la vittoria sugli eterni nemici di Blefuscu. Giovani talenti in marcia verso il futuro in un Paese per vecchi, come ci informa Eurostat: nessuna nazione ha un’età media superiore alla nostra (49 anni), nessuna ha così tanti anziani (24,7%) e così pochi bambini (11,9%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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