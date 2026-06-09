Kaeser Compressori ha annunciato lo sviluppo di nuovi compressori progettati con un focus su sostenibilità e servizi ai clienti. L’azienda, attiva da più di quarant’anni, ha presentato modelli innovativi che integrano tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. La presentazione è avvenuta in un evento dedicato, con dettagli tecnici e caratteristiche specifiche dei nuovi prodotti messi in mostra davanti a un pubblico di professionisti del settore.

Sono passati oltre quarant’anni da quando Kaeser Compressori ha mosso i suoi primi passi all’ombra delle Due Torri. Un percorso costruito nel tempo, che ha portato l’azienda ad affermarsi come leader di mercato nel settore dei sistemi per l’aria compressa, grazie a un modello di sviluppo fondato su investimenti ponderati, espansione commerciale e sostenibilità ambientale: oggi l’azienda bolognese, filiale italiana della multinazionale tedesca Kaeser Kompressoren, conta un fatturato di 74 milioni di euro e un organico stabile di 160 dipendenti, continuando così a mantenere lo sguardo ben puntato sul futuro. Giovanni Micaglio, amministratore delegato, qual è stata la ricetta che vi ha guidato fino a oggi? "Soltanto dodici anni fa l’azienda felsinea registrava la metà del fatturato e contava cento dipendenti in meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kaeser, i compressori del futuro: "Sostenibilità e servizi ai clienti"

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